Artvin’in Arhavi ilçesinde 2 şahıs, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki 300 metre uzunluğundaki bakır gerilim hattı kablosunu vinç kiralayarak direklerden kesip çaldı. Şüpheliler hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından polisler tarafından yakalanarak tutuklandı.

Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi Ciha Kalesi civarında bulunan ormanlık alanda kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 300 metre uzunluğundaki bakır gerilim hattı kablosunun direklerden kesilerek çalındığı tespit edildi.

Yaklaşık 1 milyon TL değerindeki kablonun çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu hırsızlığı Ü.U. ve E.K. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin kabloyu kesip almak için vinç kiraladıkları ve vinç kullanarak kabloları direklerden indirdikleri ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

