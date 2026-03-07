“Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Celal Karatüre, küçük yaşta başladığı ilahi yolculuğu sayesinde Türkiye ve dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi. Başarılarıyla hem ailesini hem de mahallesini gururlandıran sanatçının babası ilk kez konuştu. Sezgin Karatüre "Celal'in ilahi söylemesinden neden rahatsız oluyorlar? Celal herkesten daha farklı ilahi söylüyor. Celal'in sayesinde ilahi herkesin diline yayıldı” diyerek eleştirilere cevap verdi.

Samsun'un Canik ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde doğup büyüyen Celal Karatüre, "Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi ile ünlü oldu. Ailesi ve mahalle sakinleri, Celal Karatüre ile gurur duyduklarını söyledi.

“Kabe’de Hacılar” ilahisi herkesin dilinde… Celal Karatüre’nin bilinmeyenlerini babası anlattı

Celal Karatüre'nin babası Sezgin Karatüre, oğlunun çocukluğundan beri ilahiyle iç içe olduğunu anlattı. "Celal'in yaptığı işlerden herkes gibi babası olarak ben de gurur duyuyorum. Çocukluğundan beri elinde tef, her yerde ilahi söylüyordu. Türkiye'yi gururlandırdı, biz de gururlandık" diyen Sezgin Karatüre, oğlunun başarılarını coşkuyla ve gururla takip ettiklerini belirtti.

“KAZANDIĞI PARA HAYIRLIYSA BİZE GELSİN, HAYIRSIZSA GELMESİN”

Şeker ve kalp hastalıkları ile bir bacağını kaybetmiş olmasına rağmen oğlunun başarılarını görünce duygulandığını söyleyen Karatüre, "Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı, Celal'i işe almıştı. Bir süre çalıştı, daha sonra işten ayrılarak İstanbul'a gitti. Bu kadar ünlü olacağını bilmiyorduk. Oğlum söylediği ilahi ile herkese ‘Allah' dedirtti. Allah herkese benim gibi hayırlı evlat nasip etsin. Televizyonlara çıkıyor, her yere çıkıyor. Meşhur oldu. Türkiye'yi gururlandırdı, biz de gururlandık. Çocuğumu görünce ağlıyorum, ‘maşallah' diyorum. Nereden, nereye geldi" dedi. Sezgin Karatüre, Celal'in kazandığı parayla ilgili olarak da, "Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Bazı kesimlerin Celal'i eleştirmesini anlamadığını belirten baba Karatüre, "Celal'in ilahi söylemesinden neden rahatsız oluyorlar? Sadece Celal mi söylüyor, herkes söylüyor. Celal herkesten daha farklı ilahi söylüyor. Celal'in sayesinde ilahi herkesin diline yayıldı. Celal'e destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun" diye konuştu.

"ROMANLARI TÜRKİYE'YE GÜZEL TANITTI"

Mahalle sakinleri de Celal Karatüre'nin başarısını kutlayarak, "Celal ile gurur duyuyoruz. Bizim adımızı duyurdu. Romanları Türkiye'ye güzel tanıttı. Her yerde, okulda bile ilahisi çalıyor, söyleniyor. İlahisi artık içimize işledi. Zikir bilmeyen kişilerdik, zikre başladık. ‘Hav hav' diyen adam kazandı, ‘Allah' diyen kazanamazsa halimiz ne olur? Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey bile Celal'i tebrik etti. Vatandaşlar da bizi desteklemeye devam etsin" şeklinde konuştular.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYMIŞ

29 yaşındaki Celal Karatüre'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

