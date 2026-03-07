Anadolu Ajansı
Ankara'da 'albüm' operasyonu! Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 26 şüpheli gözaltında
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan, aynı zamanda birçok suçtan kaydı olduğu tespit edilen 26 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medyada silahlı paylaşımlar yaparak birbirlerine meydan okuyan 26 şüpheli, emniyet operasyonuyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.
Bunun üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında "silahla ateş eden/silahlı fotoğraflar" paylaşan kişilerin kimliklerini tek tek tespit etti.
26 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak birbirlerine meydan okuyan kişilerin adreslerini takibe alan ekipler, düzenledikleri şafak vakti eş zamanlı operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
