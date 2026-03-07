Erzincan'da 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları’nda etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaban keçileri zorlu doğa koşullarında havadan görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı ve drone pilotu Murat Aydemir tarafından kaydedilen görüntülerde, Erzincan ile Tunceli arasında bulunan yaklaşık 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları’nda yaşayan yaban keçilerinin, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu bölgede ilerlemekte zorlandığı anlar yer aldı.

Zorlu bir tırmanışın ardından dağ keçilerini doğal ortamlarında gözlemlemeyi başaran Aydemir, sürü halinde hareket eden keçilerin karlı arazide bata çıka ilerleyerek göç yoluna koyulduğu anları havadan görüntüledi. Yüksek kesimleri halen karla kaplı olan Munzur Dağları’nda yabani hayvan popülasyonunda artış gözlendiği belirtilirken, zaman zaman daha düşük rakımlara inen yaban keçilerinin sürüler halinde dolaştığı görüldü.

3300 rakımlı Munzur Dağlarında dağ keçileri görüntülendi

ZORLU ŞARTLARDA MÜCADELE

Avlanması yasak ve koruma altında bulunan yaban keçileri, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi kapsamında yer alan türler arasında bulunuyor. Karla kaplı sarp arazide ilerleyen keçiler, zorlu kış şartlarına rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor.

