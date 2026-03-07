Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Rams Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Başakşehir-Göztepe maçının yayın bilgilerini, saatini ve maç kadrosuna dair detayları araştırıyor.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Rams Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takımın kadro durumu ve maç yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rams Başakşehir ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 25. haffta mücadelesi 16.00'da başlayacak. İstanbul'da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, haftanın önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden veya beIN CONNECT dijital platformu aracılığıyla takip edebilecek. Mücadele aynı zamanda spor gündeminin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Süper Lig’de oynanan son 6 maçın 5’ini Göztepe kazanırken Rams Başakşehir yalnızca bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

