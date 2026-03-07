Son olarak Bora Akkaş'ın veda ettiği Veliaht dizisinin akıbeti bir süredir merak konusuydu. Sosyal medyada yayılan iddialar ardından Veliaht'ın ekran macerasıyla ilgili soru işaretleri gündeme geldi. Peki, Veliaht dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak?

Veliaht’ın akıbeti belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken dizilerden biri olan Veliaht’ın beklenen reyting artışını gerçekleşmemesi üzerine final kararı alındı. Dizi mart ayında ekran macerasını noktalayacak. Peki, Veliaht dizisi ne zaman final yapacak?

Sinan Öztürk’ün yönettiği dizi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek ve 26. Bölümünü çekerek ekran macerasını tamamlayacak. Veliaht en son 5 Mart 2026 tarihinde 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Final kararının kesinleşmesi ve normal akışın devam etmesi durumunda Veliaht final bölümünün 19 Mart Perşembe günü yayımlanması bekleniyor. Diziyi çok seven ve bitmesini istemeyen Sezen Aksu geçen hafta Zafer’in (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahneden çok etkilenmiş ve “Kar” adlı şarkı yazmıştı.



