Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katıldığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) sonuç tarihi merak ediliyor. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve değerlendirme sürecinin nasıl işleyeceğini araştırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 7 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Yazılı sınava katılan adaylar, sınavın ardından sonuç açıklama tarihi ve sözlü sınav sürecine ilişkin detayları merak etmeye başladı.

2026-GUY SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) sonuçları 27 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. ÖSYM tarafından duyurulacak sonuçlar, adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yazılı sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan sözlü sınava çağrılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası