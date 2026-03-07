İBB Kültür AŞ, Ramazan ayına özel olarak Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı Ramazan ayında ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Vatandaşlar Ramazan boyunca belirli gün ve saatlerde Yerebatan Sarnıcı’na yönelik düzenlenen bu uygulamanın detaylarını merak ederken hangi günler ücretsiz ziyaret edilebileceği belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İBB Kültür AŞ, Ramazan ayı boyunca İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından olan Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı belirli gün ve saatlerde ücretsiz ziyarete açıyor.

YEREBATAN SARNICI RAMAZAN'DA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Kültür AŞ tarafından yapılan duyuruya göre Yerebatan Sarnıcı Ramazan ayı boyunca belirli gün ve saatlerde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Uygulama kapsamında T.C. vatandaşları Ramazan süresince düzenlenen ziyaret saatlerinde bu tarihi yapıyı ücretsiz gezme fırsatı elde edecek.

İstanbul’un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, Bizans döneminden günümüze ulaşan önemli yapılardan biri olarak biliniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturacakları QR kodu göstermeleri yeterli olacak.

Yerebatan Sarnıcı Ramazan ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Uygulama özellikle akşam saatlerini kapsayacak şekilde planlandı ve ziyaret saatleri 20.00 ile 00.00 arasında olacak.

Yerebatan Sarnıcı Ramazanda ücretsiz mi? Ücretsiz olduğu günler ve saatler açıklandı

ŞEREFİYE SARNICI ÜCRETSİZ Mİ?

Aynı uygulama kapsamında Şerefiye Sarnıcı da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Yerebatan Sarnıcı ile aynı gün ve saatlerde ziyaret imkanı sunulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası