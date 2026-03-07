İçişleri Bakanlığı, APP plaka kullanan araç sahipleri için yeni bir karar aldı. Trafikten men cezasına kadar uzanan yaptırımlara neden olan APP plakaların değiştirilmesi için ek süre tanındı. Belirtilen tarihe kadar plakalarını değiştiren araç sahiplerine ceza uygulanmayacak. Peki, APP plaka değiştirmek için son gün ne zaman?

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.

Ceza yemek istemeyen sürücüler noterdeki işlemlerinin ardından plaka basım noktalarının önünde yoğunluk oluşturdu. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. APP plaka kullanan sürücülere değişim için süre tanındı. Peki, APP plaka değiştirmek için son gün ne zaman? APP plaka nasıl değiştirilir?

APP PLAKA DEĞİŞTİRMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, standart dışı plakalara yönelik denetimlerde yeni bir uygulamaya geçildi. Buna göre, APP plaka kullanan araçlara yönelik denetimler 1 Nisan tarihine kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılacak ve sürücülere bu süre içinde herhangi bir para cezası uygulanmayacak.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ ŞEKLİNDE YÜRÜTÜLECEK

Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimler ise mart sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme faaliyeti şeklinde yürütülecek.

PLAKA DEĞİŞTİRME NASIL YAPILACAK?

APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakol komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerektiği belirtiliyor.

Sürücülerin daha sonra noterden plaka basım talep belgesini teslim alarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmeleri gerekiyor.

APP PLAKA KULLANMAYA DEVAM EDEN ARAÇ SAHİPLERİNE HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

2918 sayılı Kanun’un 131’inci maddesi uyarınca yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar bu kapsama girmektedir. Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun "Resmi Belgede Sahtecilik" başlıklı 204’üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir. Fiilin tekrarı halinde cezalar kademeli olarak artmaktadır.





