ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların planlanandan daha başarılı ilerlediğini öne sürerek “0 ile 10 arasında sorarsanız 12-15 arası veririm” ifadelerini kullandı. ABD’nin 42 İran donanma gemisini vurduğunu iddia eden Trump, İran’da iletişim sistemlerinin de çöktüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da düzenlenen “Amerikalar Kalkanı” Zirvesinde İran’a yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, operasyonların planlanandan daha başarılı ilerlediğini ifade etti.

Trump, İran’daki gelişmelerle ilgili “İran’da çok iyi gidiyoruz. 0 ile 10 arasında ne kadar iyi gidiyor diye sorarsanız, 10 üzerinden 15 gidiyor” dedi. ABD güçlerinin 32 İran donanma gemisini vurduğunu iddia eden Trump, planlanan hedeflerin de ötesinde başarı sağladıklarını ileri sürdü.

Operasyonların küresel güvenlik için gerçekleştirildiğini savunan Trump, İran’ın nükleer silaha erişmesine çok az kaldığını öne sürdü. Trump, “Bu saldırı tüm dünya için yapıldı” ifadelerini kullandı.

İran’daki iletişim ve telekomünikasyon sistemlerinin çöktüğünü de iddia eden Trump, “Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır” dedi.

Trump ayrıca operasyonlara katılan askerler için “Oldukça üzücü bir durum var. Kahramanların aileleriyle bir araya geleceğim. İran’dan dönen kahramanlar bunlar. Ülkemiz için hepsi kahraman” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da düzenlenen “Amerikalar Kalkanı” Zirvesine katıldı

17 ÜLKE KOALİSYONA KATILDI

Trump, Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.

Trump, Batı Yarımküre'deki "kartelleri ortadan kaldırmak" için yeni bir askeri koalisyon kurduklarını ve 17 ülkenin resmen ittifaka katıldığını açıkladı.

