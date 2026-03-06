Ticaret Bakanlığı’nın yasa dışı, sahte mühür, sahte karekodlarla kalın karakterli, vernikli olarak satılan APP plaka kullananlara 280 bin liraya kadar ceza kesileceğini duyurmasının ardından, sürücüler plaka basım atölyesine akın etti.

Yürürlüğe giren yeni düzenleme gereği ‘APP’ plaka olarak bilinen standartlara aykırı plakalarını 140 bin lira ceza yememek için değiştirmek isteyen sürücüler, plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması nedeniyle araçlarında standartlara aykırı (APP) plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin para cezası kesileceği, sürücü belgelerine de 30 gün el konulacağı açıklanmıştı.

280 bin TL cezası var! Ticaret Bakanlığı duyurdu, sürücüler akın etti

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarının 280 bin lira olacağı belirtilmişti. Yeni düzenleme sonrasında ceza yememek isteyen sürücüler, plaka basım atölyelerine akın etti. Ankara’da atölye önünde uzun kuyruklar oluşturan sürücüler, uzun süre bekledi.

280 bin TL cezası var! Ticaret Bakanlığı duyurdu, sürücüler akın etti

“CEZA YEMEMEK İÇİN GELDİM”

Efkan Seyyar, APP plakaların standart dışı kabul edilmesini anlamsız bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

Aracımın plakası standart değil. Ben de ceza yememek için geldim. Cezalar arttı. 140 bin lira ceza yiyenler varmış. Bundan çekindiğimiz için buradayız. Çok fazla sıra var. İşimiz uzun. Önce onay almamız, ardından da plakayı bastırmamız gerekecek. Bir süre daha burayız. İşlemler kısa sürmüyor. Bugüne yetiştirmeye çalışıyoruz. Bence yararlı bir uygulama değil. Araçtaki plaka yazısının farklılığı trafiği tehlikeye atan bir durum. Bu plakaların yazı sitili daha kalın ve daha okunaklı. Buna rağmen kabul edilmeyişini mantıklı bulamıyorum.

280 bin TL cezası var! Ticaret Bakanlığı duyurdu, sürücüler akın etti

“KORKTUĞUMUZ İÇİN GELDİK”

Dün sıraya girdiğini ancak işini halledemediğini belirten Ayhan Özdemir, “Çok fazla sıra var ve insanlar oruç. Bu uygulamayı daha kolay bir şekilde yapabilirlerdi. Böyle çok anlamsız. 140 bin lira ceza yazıldığı söyleniyor. Korktuğumuz için geldik biz de. Sürekli sıraya giriyoruz. Cezalar çok yüksek. İnsanlar nasıl ödeyebilir ki bu miktarları" dedi.

280 bin TL cezası var! Ticaret Bakanlığı duyurdu, sürücüler akın etti

“140 BİN LİRA CEZASI VAR”

Sürücü Arif Doğan ise, "Biz aracımızı aldığımızda plakanın farklı olduğunu ve yasadışı olduğunu bilmiyorduk. Değiştirmeye geldik. 140 bin lira cezası olduğu söyleniyor. Çok fazla plaka bastıran var" diye konuştu.

Düzenlemeyi Yapan Kurum Ticaret Bakanlığı Düzenlemenin Konusu Yasa dışı APP plaka kullanımı Yasa Dışı Özellikler Sahte mühür, sahte karekod, kalın karakter ve vernikli plaka Hedef Kitle APP plaka kullanan kişiler Uygulanacak Ceza 280.000 TL’ye kadar para cezası

Haberle İlgili Daha Fazlası