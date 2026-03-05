Piyasalarda yaşanan jeopolitik şoka karşı TCMB de faiz koridorunun üst bandına geçiş yapmıştı. Cuma günü %36,87 seviyesinde bulunan gecelik TL faizi %39,99’a yükseldi. Bu artış, mevduat faizlerine de yansıdı. Geçen hafta mevduat oranları %40’ın da altına gerilemişti. Bu hafta ise oranlar, yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? Detaylar haberimizde…

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrolün ateşi düşmüyor! Fiyat yeniden yükselişe geçti

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda mart ayı “tavan yapan” jeopolitik risklerle başlarken, Orta Doğu’daki çatışmalar ve sert yükselen petrol fiyatları karşısında ekonomi yönetimi de hızlı tedbirler aldı.

TCMB’nin piyasayı %37 olan politika faizi yerine, %40 olan koridorun üst bandından fonlamaya başlaması, bu tedbirlerin en önemlisi olarak öne çıktı. Döviz kurlarında istikrar ve dezenflasyon sürecinin korunması için atılan bu adımla birlikte geçen cuma günü %36,87 seviyesinde bulunan gecelik TL faizi, dün %39,99’a yükseldi.

12 MART TCMB BEKLENTİLERİ

Gelişmelerin ardından piyasadan da yeni değerlendirmeler geldi. Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan analizde; 12 Mart’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakacağı beklentisi öne çıkarılarak, “Petrol fiyatında 10 dolarlık artış yıl sonu enflasyonunu 1,6 puan ve cari açığı 2,6 milyar dolar artırabiliyor. Bu nedenle enerji fiyatlarının seyri kritik önem taşıyor. Yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 22,3’ten yüzde 24,1’e ve politika faizi beklentimizi yüzde 28’den yüzde 31’e revize ediyoruz” denildi.

Mevduat faizi yükseldi! 1 milyon TL’nin getirisi kaç TL?

NİSANDA İNDİRİM GELİR Mİ?

TCMB’nin nisan ayındaki faiz kararına dikkat çeken İş Yatırım ise “Bir ay kadar sürecek bir savaş, hızlı sönümlenecek bir enerji şoku ve eşel mobil sistemi senaryosunda faiz indirimleri devam edebilir. Mart ayı enflasyonunun ise önceki tahminimiz olan %1,65 yerine %2’nin de üzerinde gerçekleşebileceğini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELDİ

Bu arada gecelik faizlerde yaşanan artış, mevduat faizlerinde de yeniden yukarı yönlü hareketliliği beraberinde getirdi. Geçen hafta mevduat oranları, aylar sonra ilk defa %40’ın da altına gerilemişti. Bu hafta ise oranlar, yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

Mevduat faizi yükseldi! 1 milyon TL’nin getirisi kaç TL?

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

5 Mart 2026 itibarıyla “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %40,25

-QNB: %40,25

-Akbank: %40,00

-Vakıfbank: %39,50

-ON Dijital: %39,25

-Odea Bank: %39,00

-ING Bank: %39,00

-Getir Finans: %39,00

-Alternatif Bank: %39,00

-Fibabanka: %38,50

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrolün ateşi düşmüyor! Fiyat yeniden yükselişe geçti

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu ise şöyle:

-Mevduat tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat oranı: %40,25

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat getirisi (Net): 29 bin 112 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası