Yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyanın kıyı şeritleri boyunca deniz seviyeleri daha önce sanılandan çok daha yüksek. Bazı bölgelerde bilinenden 90 santimetreden fazla olan su seviyesi, kıyı şeritlerinin ne kadar hızlı yok olabileceğinin hafife alındığı yönünde endişeleri de artırıyor.

Deniz seviyesinin yükselmesi, insan kaynaklı iklim krizinin en görünür ve endişe verici etkilerinden biri ve küresel kıyı şeritlerinde yaşayan yüz milyonlarca insanı tehdit ediyor.

Bilim insanları, 2050 yılına kadar küresel deniz seviyesinde yaklaşık 15 santimetrelik bir yükselmenin kaçınılmaz olduğunu tahmin ediyor. Ancak Nature dergisinde yayınlanan son araştırmaya göre, hesaplamalar doğru bir başlangıç ​​noktasından yapılmıyor olabilir.

Bilim insanları, deniz seviyesinin yükselmesinin kıyı topluluklarını nasıl etkileyeceğini tahmin etmek için genellikle dünyanın yerçekimi alanına ve dönüşüne bakarak deniz seviyesini tahmin eden bir model kullanıyor ancak bu, gelgitler, rüzgarlar, okyanus akıntıları, sıcaklık ve tuzluluk gibi diğer etkileyici faktörleri hesaba katmamak demek.

Çalışmanın yazarlarından ve Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'nde doçent olan Philip Minderhoud, güvenilir deniz seviyesi bilgisi için modelin, deniz yüksekliğini doğru bir şekilde ölçebilen gerçek dünya uydu verileriyle birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bilim insanlarından korkutan keşif! Deniz seviyeleri sandığımızdan çok daha yüksek

385 ÇALIŞMA ANALİZ EDİLDİ

Raporu hazırlayanlar, deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı şeritlerine yönelik tehlikeleri konusunda son 15 yılda yayınlanan 385 çalışmayı analiz etti. Çalışmaların yüzde 90'ının gerçek, ölçülmüş gözlemlerden ziyade modellerden elde edilen varsayımlara dayandığı belirlendi. Minderhoud, bunun kıyı şeridindeki deniz seviyelerinin ve insanların bu seviyelere bağlı tehlikelere maruz kalmasının yaygın bir şekilde hafife alınmasına yol açan bir "metodolojik kör nokta" olduğunu ifade etti.

Bilim insanlarından korkutan keşif! Deniz seviyeleri sandığımızdan çok daha yüksek

TAHMİN EDİLENDEN DAHA FAZLA KARA PARÇASI SULAR ALTINDA KALABİLİR

Rapora göre, küresel kıyı şeridindeki deniz seviyesi ortalama olarak şu anda varsayılandan yaklaşık 30 santimetre daha yüksek, bazı yerlerde ise (örneğin Güneydoğu Asya ve Pasifik'in bazı bölgelerinde) fark 90 santimetreye kadar daha yüksek olabiliyor. Araştırma sonuçları, deniz seviyesinin yaklaşık 90 santimetre yükselmesi durumunda, şu anda tahmin edilenden yüzde 37 daha fazla kara parçasının sular altında kalacağını ve bunun dünya genelinde 132 milyon insanı etkileyebileceğini gösteriyor.

Bilim insanlarından korkutan keşif! Deniz seviyeleri sandığımızdan çok daha yüksek

"SONUÇLAR ŞAŞIRTICI"

Bristol Üniversitesi'nde doçent olan ve çalışmaya dahil olmayan Matt Palmer ise bulguların "iklim değişikliği altında deniz seviyesinin yükselmesinin etkilerinin sistematik olarak hafife alındığını" gösterdiğini söyledi. Bristol Buzbilim Merkezi direktörü ve yaklaşık 20 yıldır deniz seviyesinin yükselmesi üzerine çalışan Jonathan Bamber da sonuçların kendisini "gerçekten şaşırttığını" belirtti.

Bamber, günümüzdeki deniz seviyesi yükselişi hakkındaki yanlış varsayımların gelecekte "potansiyel olarak etkilenecek alan ve insan sayısı açısından" önemli sonuçlar doğuracağını ancak bu varsayımların gelecekte ne kadar deniz seviyesi yükselişi olabileceğine dair tahminleri etkilemediğini de ekledi.

Çalışmanın yazarları, küresel deniz seviyelerinin yeniden değerlendirilmesi ve kıyı toplulukları için şu anda ve gelecekte ortaya çıkan risklerin tüm sonuçlarının incelenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası