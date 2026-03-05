Galatasaray'ın 3 maçlık derbi hasreti: Beşiktaş karşısında ilk peşinde
Galatasaray, Trendyol Süper Lig bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 3 derbide 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 7 Mart Cumartesi günü siyah-beyazlıları yenerek, 2025-2026 sezonunun ilk derbi galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
- Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Galatasaray'ın ligin ilk yarısında Beşiktaş ile evinde oynadığı derbi 1-1 sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, 7 Mart Cumartesi günü saat Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, derbiden 3 puanla ayrılıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
3 DERBİDE GALİBİYETİ YOK
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları alamadı. Söz konusu maçlarda 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'de kazanarak, bu sezon ilk derbi sevincini yaşamak istiyor.
GALATASARAY'IN 2025-2026 SEZONU DERBİ KARNESİ
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde rakibiyle 1-1 berabere kalırken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Süper Kupa finalini 2-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin, ligin ilk yarısında Beşiktaş ile evinde oynadığı derbi 1-1 sonuçlandı.
Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile 1'i lig, 1'i de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 2 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.