Galatasaray, Trendyol Süper Lig bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 3 derbide 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 7 Mart Cumartesi günü siyah-beyazlıları yenerek, 2025-2026 sezonunun ilk derbi galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, 7 Mart Cumartesi günü saat Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, derbiden 3 puanla ayrılıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 58 puanla lider durumda bulunuyor.

3 DERBİDE GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları alamadı. Söz konusu maçlarda 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'de kazanarak, bu sezon ilk derbi sevincini yaşamak istiyor.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 1-1 berabere kalmıştı.

GALATASARAY'IN 2025-2026 SEZONU DERBİ KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde rakibiyle 1-1 berabere kalırken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Süper Kupa finalini 2-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin, ligin ilk yarısında Beşiktaş ile evinde oynadığı derbi 1-1 sonuçlandı.

Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile 1'i lig, 1'i de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 2 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

