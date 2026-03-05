Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak zorlu maç öncesi bilet fiyatları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 25'inci hafta müsabakalarıyla devam edecek. Yeni transferleriyle çıkışa geçen Beşiktaş ile en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olan Galatasaray, derbi maçta kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 1-1 berabere kalmıştı.

EN UCUZU 2 BİN 250 TL, EN PAHALISI 37 BİN 500 TL

Siyah-beyazlı kulüp, sonucu merakla beklenen karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçın en ucuz bileti 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak. Derbi biletleri, bugün 12.00'de genel satışa sunulacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; derbinin bilet fiyatları şöyle:

