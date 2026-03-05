SPOR SERVİSİ
Dolmabahçe'de dev derbi: Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı
Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak zorlu maç öncesi bilet fiyatları belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 52 dk önce
Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin bilet fiyatları açıklandı.
- Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta en ucuz bilet 2 bin 250 TL, en pahalı bilet 37 bin 500 TL olacak.
- Beşiktaş, yeni transferleriyle çıkışa geçerken; Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 25'inci hafta müsabakalarıyla devam edecek. Yeni transferleriyle çıkışa geçen Beşiktaş ile en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olan Galatasaray, derbi maçta kozlarını paylaşacak.
EN UCUZU 2 BİN 250 TL, EN PAHALISI 37 BİN 500 TL
Siyah-beyazlı kulüp, sonucu merakla beklenen karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçın en ucuz bileti 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak. Derbi biletleri, bugün 12.00'de genel satışa sunulacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; derbinin bilet fiyatları şöyle:
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi açıklaması: Taraftarımız merak etmesin
Bizi Takip Edin
YORUMLAR