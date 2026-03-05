Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekibe karşı ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki teknik direktörün toplamdaki lig karşılaşmalarında Sergen Yalçın'ın üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde teknik direktörler Sergen Yalçın ile Okan Buruk'un performansları da ön plana çıkacak.

SERGEN YALÇIN'IN GALATASARAY'A KARŞI PERFORMANSI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Galatasaray ile Süper Lig'de 5 defa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ile ligde 5 maç yapan Yalçın, bu karşılaşmalarda 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 6 defa fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

BURUK'UN GALATASARAY'ININ BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, rakibine karşı lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 defa rakip fileleri havalandırırken kalesinde 9 gole engel olamadı.

TEKNİK ADAMLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI KARNESİ

Beşiktaş ile birlikte Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor takımlarının teknik direktörü olarak Okan Buruk'un karşısına çıkan Sergen Yalçın'ın söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ile 2 mağlubiyet ve 16 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın yanı sıra Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar, Yalçın'ın ekipleri karşısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 defa fileleri havalandırdı.

