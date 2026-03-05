Süper Lig'de derbi zamanı: Sergen Yalçın'ın Galatasaray ve ve Okan Buruk karnesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekibe karşı ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki teknik direktörün toplamdaki lig karşılaşmalarında Sergen Yalçın'ın üstünlüğü bulunuyor.
- Yalçın, siyah-beyazlıların başında Galatasaray'a karşı çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
- Buruk, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş'a karşı ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
- Yalçın'ın farklı takımlarla Okan Buruk'un ekiplerine karşı 9 maçlık karnesi 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.
- Buruk'un farklı takımlarla Sergen Yalçın'ın ekiplerine karşı 9 maçlık performansı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet şeklinde oldu.
Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde teknik direktörler Sergen Yalçın ile Okan Buruk'un performansları da ön plana çıkacak.
SERGEN YALÇIN'IN GALATASARAY'A KARŞI PERFORMANSI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Galatasaray ile Süper Lig'de 5 defa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ile ligde 5 maç yapan Yalçın, bu karşılaşmalarda 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 6 defa fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.
BURUK'UN GALATASARAY'ININ BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, rakibine karşı lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 defa rakip fileleri havalandırırken kalesinde 9 gole engel olamadı.
TEKNİK ADAMLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI KARNESİ
Beşiktaş ile birlikte Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor takımlarının teknik direktörü olarak Okan Buruk'un karşısına çıkan Sergen Yalçın'ın söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ile 2 mağlubiyet ve 16 gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın yanı sıra Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar, Yalçın'ın ekipleri karşısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 defa fileleri havalandırdı.