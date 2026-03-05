Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koruma altında olan vaşak, yerleşim alanında vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yetkililer bölgede nadir görülen yaban hayvanlarına karşı vatandaşları uyardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esentepe Mahallesi yakınına kadar inen bir vaşağı fark eden Naif Yönden isimli vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"GÖZDEN KAYBOLDU"

Bir süre çevrede dolaşan vaşak, daha sonra kayalık bölgeye doğru ilerleyerek izini kaybettirdi. Vaşağa zarar gelmemesi için durumu yetkililere bildirdiğini ifade eden Yönden, "Vaşak mahalleye çok yakın bir noktaya kadar gelmişti. Birileri hayvana zarar vermeden bölgeden uzaklaştırılması ya da koruma altına alınması için yetkililere haber verdim. Ekipler kısa sürede bölgeye gelerek çalışma başlattı ancak vaşak tüm çabalara rağmen yakalanamayarak gözden kayboldu" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgede nadir görülen yaban hayvanlarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, bu tür vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında yaklaşılmaması, müdahale edilmemesi ve ivedilikle ilgili birimlere bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

