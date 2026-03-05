Dün İran'dan ateşlenen bir füze, Doğu Akdeniz'de imha edilirken mühimmatın bazı parçaları Hatay'a düştü. Türkiye'nin NATO üyesi olması 5. maddeyi gündeme getirirken NATO Genel Sekreteri Rutte, "Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olay. Ama bence 5. madde burada gündemde değil" dedi.

İsrail ve ABD tarafından İran'a karşı başlatılan savaş, İran'ın da misilleme yapmasıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Türkiye ise taraflara itidal çağrısı yaparken dün; İran’dan ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yönelen bir balistik mühimmat tespit edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bu fiyatlardan altın alınır mı? İslam Memiş hiç tereddüt etmeden cevap verdi

Söz konusu füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirildi.

NATO'YA '5. MADDE' SORUSU

Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olması ise bu gelişmeyi başka bir boyuta taşıdı. Gelişmeler takip edilirken NATO Genel Sekreteri Rutte'ye, "Böyle bir olayın tüm NATO'yu çatışmanın içine çekme riski ne kadar büyük? İran'ın veya vekillerinden birinin bir NATO müttefikine saldırması, o müttefikin 5. maddeyi devreye sokması ve NATO'nun aniden İran ile savaşa girmesi ihtimali nedir?" sorusu yöneltildi.

Rutte ise bu soruya şu cevabı verdi: "Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olay. Ama bence 5. madde burada gündemde değil ve kimse 5. maddeden bahsetmiyor. En önemli şey, rakiplerimizin dün NATO'nun ne kadar güçlü ve tetikte olduğunu görmüş olmalarıdır; hatta Orta Doğu'daki durum nedeniyle Cumartesi gününden bu yana mümkünse daha da teyakkuzdayız. Bu nedenle, askeri gücümüzün bu konuya hakim olduğunu görüyor, biliyor ve hissediyorlar.

Bunu açıkça kınıyoruz. Bildiğiniz gibi NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Ayrıca bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Ordumuz sürekli olarak bunu takip ediyor. Ama elbette bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır"

Mark Rutte

MSB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, konuyla ilgili olarak "Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz" diye konuştu.

Hataya düşen füze parçasıyla ilgili NATOdan 5. madde açıklaması

ABD SAVUNMA BAKANI DA KONUŞMUŞTU

ABD Savunma Bakanı da dün, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen mühimmattan haberdar olduklarını açıklamıştı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Bu olayın NATO’nun 5. maddesini tetikleyeceğini düşünmüyorum." demişti.

5. MADDE NEDİR?

5. maddeye göre; bir müttefike yapılan saldırının tümüne yapılmış bir saldırı olduğu, ittifakın özünde yer alan, kolektif savunma sözüdür.

5. madde aynı zamanda "Tarafların, Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazlasına karşı yapılacak silahlı bir saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı konusunda mutabıktır" olduğu anlamına geliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası