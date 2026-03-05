Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe, son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan hava saldırılarının ardından yeniden gündeme geldi. Yerli ve milli savunma projeleri arasında öne çıkan çok katmanlı hava savunma mimarisi, farklı irtifa seviyelerinden gelebilecek tehditlere karşı entegre koruma sağlamayı hedefliyor. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği birçok sistemin ortak bir ağ üzerinden birlikte çalıştığı yapı, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendiren projeler arasında gösteriliyor.

Farklı irtifa seviyelerinden gelebilecek tehditlere karşı tasarlanan sistem, yerli savunma teknolojilerinin entegre şekilde çalışmasına dayanıyor.

ÇELİK KUBBE NEDİR?

Çelik Kubbe, Türkiye'nin farklı irtifa seviyelerinden gelebilecek hava tehditlerine karşı geliştirdiği entegre hava savunma mimarisidir. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen bu yapı, radar sistemleri, komuta kontrol merkezleri, füze savunma sistemleri ve lazer tabanlı teknolojilerin tek bir ağ üzerinden birlikte çalışmasını sağlayan bir sisteme dayanır.

Projede amaç, hava tehditlerini yalnızca tespit etmek değil aynı zamanda hızlı ve koordineli şekilde etkisiz hale getirmektir. Bu nedenle sistem; sensörler, komuta kontrol merkezleri ve atıcı unsurların aynı platformda veri paylaşımı yapabildiği bir mimari üzerine kuruldu. Böylece farklı savunma sistemleri eş zamanlı ve koordineli şekilde çalışarak Türkiye'nin hava sahasında çok katmanlı bir güvenlik ağı oluşturur.

ÇELİK KUBBE'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

HİSAR A+ alçak irtifa hava savunma füze sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

GÖKER, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenerek geliştirildi.

HİSAR O+ orta irtifa hava savunma füze sistemi sabit birlikler ile kritik tesislerin, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra etmek için üretildi.

SİPER de uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak tasarlandı.

