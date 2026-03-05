DDoğum izni düzenlemesi TBMM gündemine geldi. Kanun teklifine göre doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması planlanırken, çalışan anne ve babaları ilgilendiren yeni izin düzenlemesinin kapsamı da netleşti. Peki, doğum izni uzatıldı mı, kaç gün oldu?

Çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren doğum izni düzenlemesi yeniden gündeme geldi. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde analık izninin süresinin artırılması ve babalık izni için yeni bir süre belirlenmesi öngörülüyor. Düzenleme, doğum sonrası ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmesini amaçlayan sosyal politikaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

DOĞUM İZNİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN OLDU?

TBMM’ye sunulan kanun teklifinde çalışan kadınlara verilen doğum izinlerinin artırılmasına yönelik düzenleme yer alıyor. Buna göre mevcut uygulamada doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olan analık izni süresi yeniden düzenleniyor. Teklifte doğum sonrası izin süresinin artırılması öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde kadın çalışanlar için doğum sonrası ücretli izin süresi 16 haftaya çıkarılacak. Böylece doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam izin süresi 24 haftaya ulaşacak. Düzenleme kamu çalışanlarının yanı sıra özel sektörde çalışan kadınları da kapsayan değişiklikler içeriyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

Mevcut durumda doğum izni toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. TBMM’ye sunulan teklif ise bu sürenin artırılmasını öngörüyor. Teklif yasalaşırsa doğum izni toplamda 24 haftaya çıkacak ve çalışan anneler doğumdan sonra daha uzun süre ücretli izin kullanabilecek.

Ancak söz konusu düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Kanun teklifinin yasalaşabilmesi için TBMM’de komisyon ve Genel Kurul süreçlerinden geçmesi gerekiyor. Yasama sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kanun teklifinde babalık izni süresinin artırılması da yer alıyor. Mevcut uygulamada eşinin doğum yapması halinde çalışan babalara verilen ücretli izin süresi 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 10 güne çıkarılması hedefleniyor.

Teklif kapsamında ayrıca koruyucu aile olan çalışanlara da yeni izin hakları getiriliyor. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün izin verilmesi planlanıyor.

