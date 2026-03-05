EuroLeague 30. haftada Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı için geri sayım başladı! Karşılaşma öncesi ''Fenerbahçe Beko-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak edilirken EuroLeague canlı yayın bilgileri de netleşti.

Ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko 28 maçta elde ettiği 21 galibiyetle üst sıralarda. Fenerbahçe Beko EuroLeague’de son 8 maçını kazanarak en son Partizan karşısında 81-78’lik skorla sahadan galip ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague karşılaşması bu akşam!

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, AS Monaco’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı ve şifreli yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague karşılaşması bu akşam!

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı 5 Mart Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague karşılaşması bu akşam!

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Sarı-lacivertli ekipte Nicolo Melli ve Devon Hall tedavileri devam ettiği için bu akşamki Mpnaco maçında forma giyemeyecek. Chris Silva’nın durumu ise maç saatinde netleşecek. Monaco’da ise takımın tam kadro sahaya çıkması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası