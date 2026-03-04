Euroleague'de 30'uncu hafta heyecanı: Maç programı
Basketbol Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 30'uncu haftasında Türk takımları, Fransız ekiplerini konuk edecek. Fenerbahçe Beko, Monaco ile oynayacak; Anadolu Efes ise ASVEL ile karşılaşacak.
- Fenerbahçe Beko, evinde Monaco ile karşılaşacak.
- Anadolu Efes, ASVEL'i konuk edecek.
- Panathinaikos, Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.
- Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv ve Partizan-Dubai Basketball maçları ertelendi.
Euroleague'de 30'uncu hafta heyecanı 5 Mart Perşembe ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe Beko, evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Anadolu Efes de Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.
Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv ve Partizan-Dubai Basketball maçları ise bölgede hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendi.
Euroleague'de 30. haftanın programı şöyle:
5 Mart Perşembe
20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco
22.30 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas
22.30 Olimpia Milano - Barcelona
22.45 Real Madrid - Virtus Bologna
6 Mart Cuma
20.30 A. Efes - ASVEL
22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih
22.15 Olympiakos - Panathinaikos
22.30 Baskonia - Paris Basketball