Basketbol Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 30'uncu haftasında Türk takımları, Fransız ekiplerini konuk edecek. Fenerbahçe Beko, Monaco ile oynayacak; Anadolu Efes ise ASVEL ile karşılaşacak.

Euroleague'de 30'uncu hafta heyecanı 5 Mart Perşembe ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe Beko, evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. Anadolu Efes de Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.

Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv ve Partizan-Dubai Basketball maçları ise bölgede hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendi.

Euroleague'de 30. haftanın programı şöyle:

5 Mart Perşembe

20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco

22.30 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas

22.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.45 Real Madrid - Virtus Bologna

6 Mart Cuma

20.30 A. Efes - ASVEL

22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih

22.15 Olympiakos - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Paris Basketball

