Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın iddialarına gece geç saatlerde çok sert bir cevap verdi. Shane Larkin'in sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İbrahim Kutluay, katıldığı programda, Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası Yarı Final maçının ikinci yarısında başantrenör Pablo Laso'nun Shane Larkin'e görev vermek istediğini ama 33 yaşındaki oyuncunun maça girmeyi reddetiğini öne sürmüştü. Larkin, kendisi için ortaya atılan iddiaya sosyal medya hesabından cevap verdi.

İbrahim Kutluay

"OĞLU BENİM YERİMDE OLSA NE YAPARDI?"

Shane Larkin'in İbrahim Kutluay'a yönelik açıklaması şöyle:

"İşte tam da bu yüzden kupa kadrosunda hiç olmamalıydım çünkü oynayacak kadar sağlıklı değilim ve takım için orada olmaya çalışmam, oynamak istemiyormuşum gibi yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi de adımı tıklanma ve dikkat çekmek için kullanmayı seven iki soytarı var. Karakterime yönelik bir saldırıya asla izin vermem. Kulübüm ve Türk basketbolu için elimden gelenin fazlasını verdim. Yıllarca sakatlıklarla oynadım, bedenimi ortaya koydum. Bunun aksine söylenen her söz ya dikkat çekmek ya da tepki almak içindir.

İçlerinden biri gerçekten gerçeği öğrenmek, vücudumun nasıl durumda olduğunu bilmek isteseydi çok kolay bir şekilde sorabilirdi, gerçeği öğrenebilirdi ama bunun yerine ismimi tıklanma ve ilgi için kullanmayı tercih ediyorlar. Bana sorarsanız biraz acınası. Kötü bir an olur olmaz odanın en gürültülüsü onlar. Benden hoşlanmıyorsanız söyleyin ama ameliyat gerektiren ve hala tamamen iyileşmemiş bir sakatlık üzerinden bir oyuncuyu eleştirip karakterini sorgulamak ve bunu laf atmak için fırsata çevirmek... acınası.

Shane Larkin

Gerçek şu ki takım arkadaşlarıma mümkün olduğunca yakın olmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak istedim. Bu, uzun vadeli sağlığımı riske atmamak için sahaya çıkamamak anlamına gelse bile. İşte gerçek bu. O adama sorun; büyük bir yetenek olan oğlu benim yerimde olsaydı ne yapardı? Uzun vadeli sağlığını riske mi atardı yoksa tekrar oynamadan önce güvende olduğundan emin mi olurdu? Eminim o zaman mesele karakter meselesine dönüşmezdi.

Ben her zaman saygılı biri oldum. Ve bu Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir şeye verilmiş bir cevap değil. Fenerbahçe’yi bir rakip olarak her zaman saydım, yıllar içinde birçok harika mücadele verdik. Bu, karakterime saygısızca saldıran, yaşını başını almış, trol, acınası adamlara verilmiş bir cevaptır.

Tüm Fenerbahçe taraftarlarına sevgim ve saygım var. Bunun sizinle hiçbir ilgisi yok. Kulübünüze duyduğunuz tutku dünya çapında takdire şayan. En iyilerden biri. Bu sadece tıklanma uğruna iki kişinin attığı laflara verilmiş bir cevaptır. Hepsi bu."

