Polonya, Türkiye’den yapılacak Schengen vizesi başvurularında sistemi değiştirdi. Yeni kategoriler devreye alındı, şehir şehir randevu saatleri açıklandı. Bazı Avrupa ülkeleri ise seyahat sonrası bildirim şartını gündeme aldı.

Avrupa’ya gitmek isteyen binlerce kişiyi ilgilendiren Schengen vizesi sürecinde yeni bir dönem başladı. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Şubat 2026 itibarıyla Schengen (C tipi) vize randevu sisteminde değişikliğe gitti.

Türkiye’den yapılacak başvurularda yeni kategoriler devreye alındı. Başvurular artık daha spesifik başlıklar altında gerçekleştirilecek.

RANDEVU SİSTEMİNDE YENİ KATEGORİLER

VFS Global üzerinden yürütülen başvuru sürecine eklenen yeni kategoriler şöyle sıralandı:

Turistik



İş



Tır Şoförü



Erasmus / NAWA / ECS



AB / Polonya Vatandaşı Aile Üyeleri



Diğer

Başvuru sahiplerinin, işlemlerinin aksamaması için doğru kategori üzerinden randevu alması gerekiyor.

ŞEHİR ŞEHİR RANDEVU SAATLERİ AÇIKLANDI

Polonya Başkonsolosluğu, İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Trabzon’daki vize başvuru merkezleri için randevu saatlerini gün gün paylaştı.

"Pazartesi günü İstanbul’da 09.00, Gaziantep’te 10.00, İzmir’de 16.00, Trabzon’da 13.00’te randevular sisteme yükleniyor.

Salı günü İstanbul’da 12.00, Gaziantep’te 10.00, İzmir’de 16.00, Trabzon’da 13.00 saatleri açıklandı.

Çarşamba günü İstanbul’da 14.00, Gaziantep’te 10.00, İzmir’de 16.00, Trabzon’da 13.00 olarak duyuruldu.

Perşembe günü İstanbul’da 15.00, Gaziantep’te 10.00, İzmir’de 16.00, Trabzon’da 13.00 saatleri belirlendi.

Cuma günü ise İstanbul’da 17.00, Gaziantep’te 10.00, İzmir’de 16.00, Trabzon’da 13.00’te randevular açılıyor."

"ARACI FİRMALARA DİKKAT"

Başkonsolosluk, başvuru sahiplerine aracı firmalar konusunda da uyarı yaptı. “Vize hazırlık hizmeti sunduğunu iddia eden aracı firmalarla iş birliği yapılmamaktadır. Bu tür hizmet sağlayıcıların kullanılması tavsiye edilmez.” denildi.

Başvuruların resmi kaynaklardaki bilgiler doğrultusunda ve bireysel olarak hazırlanması istendi.

Yeni düzenleme ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu uygunluğuna göre Ankara konsolosluk bölgesi dahil olmak üzere istedikleri vize başvuru merkezinden işlem yapabilecek.

Schengen’de "Seyahat Sonrası Bildirimi" Gündemi

Öte yandan Schengen vizesinde bazı Avrupa ülkelerinde yeni bir uygulama gündeme geldi. Özellikle İtalya ve Macaristan’ın, kendi konsolosluklarından alınan vizelerin doğru ülkede kullanılıp kullanılmadığını denetlemek için “uygun kullanım kontrolü” sistemi başlattığı aktarıldı.

Bu kapsamda, seyahat sonrası pasaporttaki giriş ve çıkış mühürlerinin e-posta yoluyla ilgili konsolosluğa iletilmesi talep ediliyor. Bildirim yapılmaması halinde sonraki vize başvurularında sorun yaşanabileceği ifade ediliyor.

Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım sağlayan Schengen sistemine yönelik denetimlerin artması, Türkiye’den yapılan başvuruların da daha sıkı incelemeye alınmasına yol açıyor.

