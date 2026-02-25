Kaydet

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde, iftar vaktine yaklaşık 2 saat kala bir kebap salonunda korku dolu anlar yaşandı. İş yerinde hazırlık yapıldığı sırada asma tavan, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Tavandan gelen sesleri fark eden personelin saniyeler içinde kendilerini dışarı atması olası bir can kaybını önlerken, iş yerinin savaş alanına döndüğü o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası