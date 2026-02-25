Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar, gün içinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verilerle birlikte hangi bölgede deprem olduğu, büyüklüğü ve derinliği merak ediliyor. 25 Şubat 2026 tarihli son depremler listesi ve detaylar haberimizde.

Günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde kaydedilen sarsıntılar sonrası “Deprem mi oldu?” sorusu arama motorlarında üst sıralara çıktı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son verilerle birlikte depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve hissedildiği bölgeler yakından takip ediliyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE OLDU?

25 Şubat 2026 tarihli verilere göre Türkiye’nin farklı noktalarında gün boyunca çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli depremler listede yoğunluk gösterirken, Malatya Doğanşehir ve Yeşilyurt, Kütahya Simav, Muş Bulanık, Van Çaldıran, Elazığ Sivrice ve İzmir açıkları gibi farklı bölgelerde de düşük ve orta büyüklükte sarsıntılar meydana geldi. 08.03'te Balıkesir Sındırgı'da 3.3 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2026

AFAD son depremler listesi:

