Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının geçen yıl evlendiği ve apandisitinin patladığı öğrenildi.

Köşk ilçesi Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, 3 gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

APANDİSİTİ PATLAMIŞ

Genç kadının yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı tespit edilerek acil olarak tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım tedavisi devam eden Sinem Taç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÇEN YIL EVLENMİŞ

Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Sinem Taç’ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Taç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi.

