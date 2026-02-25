Somali yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de Mogadişu’ya gerçekleştirdiği ziyareti "tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri" paneli öncesinde konuştu.

"600 YILDIR KARDEŞİZ"

Somali Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca 60 yıllık diplomatik geçmişle sınırlı olmadığını söyledi:

"Modern diplomatik ilişkilerimizin 60. yılını kutluyor olabiliriz ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türk-Somali ilişkileri bundan çok daha köklü, çok daha derin bir tarihe dayanmaktadır. Bizim birlikteliğimiz yalnızca 60 yıllık değil, yaklaşık 600 yıllık bir kardeşlik hukukuna dayanmaktadır."

Somali'nin 1 Temmuz 1960'ta bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Nur, Türkiye'nin ülkeyi ilk tanıyan devletler arasında yer aldığına değindi:

"Biz Somaliler, Türkiye'yi tarih boyunca zor zamanımızda yanı başımızda duran, mücadelemize omuz veren gerçek dostlarımız olarak gördük."

DÖNÜM NOKTASI: 19 AĞUSTOS 2011

Nur, asıl kırılmanın 2011 yılında yaşandığını dile getirdi. 19 Ağustos 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mogadişu'ya yaptığı ziyareti hatırlattı:

"Türkiye o tarihte Somali'ye yalnızca diplomatik bir ilgi göstermedi. Kader ortaklığı bilinciyle sahaya indi. Bu ziyaret tarihin akışını değiştiren bir irade beyanıydı. Gidilmez denilen yere gitti. Düzelmez denilen yere umut oldu."

Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine de başsağlığı dileyen Nur, Türkiye ile dayanışmanın ahlaki bir sorumluluk olarak görüldüğünü söyledi.

"TÜRKİYE UZAKTAN KONUŞMADI, SAHADA ÇALIŞTI"

Somali'deki Türk varlığına dikkat çeken Nur, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, YTB, Türkiye Diyanet Vakfı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun sahada aktif rol aldığını aktardı.

"Türkiye uzaktan konuşmadı, sahada çalıştı." sözleri etkinliğin en çarpıcı çıkışlarından biri oldu.

Mogadişu'da açılan Türkiye Büyükelçiliği'nin ardından birçok ülkenin Somali'de diplomatik temsilcilik açtığını kaydeden Nur, bunun Türkiye'nin attığı cesur adımların sonucu olduğunu söyledi.

8 ŞUBAT 2024 ANLAŞMASI: GERİ DÖNÜLMEZ ORTAKLIK

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat 2024'te imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması yeni bir dönemin kapısını araladı.

Nur, ilişkilerin "geri dönülemez bir stratejik ortaklık seviyesine" taşındığını belirterek şunları iletti:

"Artık yalnızca yardım değil, ortak üretim, güvenlik, kalkınma konuşuyoruz. Uzay işbirliğinden enerjiye, balıkçılıktan limanlara, askeri eğitimden güvenlik alanına kadar geniş bir yelpazede işbirliğimiz derinleşmektedir."

Somali ve Türkiye'nin yalnızca ikili ilişkileri güçlendirmediğini dile getiren Nur, ortak gelecek vizyonunun ilan edildiğini söyledi. "Biz yalnızca iki devlet değiliz. Biz ortak tarih, değer ve kadir bilinci taşıyan iki milletiz" yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE SOMALİLİLERİN YÜREKLERİNE DOKUNUYOR"

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama da Türkiye ile ilişkilerin sadece yardımlarla sınırlı kalmadığını yineledi:

"Türkiye, Somalililerin yüreklerine dokunuyor. Biz de yetkililer olarak Türkiye'nin bu dostça elini hissediyoruz. Tarih boyunca Türkiye, Somali için önemli bir dost oldu."

"ERDOĞAN RİSK ALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretine dikkat çeken Jama, "Erdoğan'ın sadece katılımı değil, göstermiş olduğu cesaret, vermiş olduğu mesaj tüm dünyada yankı buldu. Somali yalnızlaştırılmış bir durumdaydı. Ancak Sayın Erdoğan risk alarak Somali'ye ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşımının sadece boş sözlerden ibaret olmadığını gösterdi." diye konuştu.

"İSRAİL HAMLESİNE TÜRKİYE'DEN NET TAVIR"

Afrika Boynuzu'nun stratejik konumuna işaret eden Jama, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğüne verdiği desteğin kritik önemde olduğunu söyledi.

"Yalnızca bir hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Somaliland'ı tanıma girişimini reddettiğini söyledi. Bu, Türkiye'nin Somali'nin barışına ve istikrarına verdiği önemi ortaya koyuyor." sözleri dikkat çekti.

Ekonomi, denizcilik, enerji ve insani yardım alanlarında işbirliğinin sürdüğünü kaydeden Jama, derin su araştırmalarında bu yıl yeni projelerin geliştirileceğini aktardı.

