Cleopatra Plajı'nda deniz seviyesinde başlayan parkurlarıyla Akdeniz kıyılarından Toroslar’ın teknik ve zorlu yamaçlarına yükselen Alanya Ultra Trail, 27–28 Mart tarihlerinde spor tutkunlarını Antalya'da buluşturuyor.

Sıfır noktasından başlayan ve yüksek irtifa kazanımı sunan Alanya Ultra Trail, 3.905 metrelik toplam yükseklik kazanımı ile ultra trail disiplininin en iddialı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Alanya’nın eşsiz manzaralarını ve tarihi dokusunu yarışın ayrılmaz parçası hâline getiren organizasyon; değişen iklim, zemin ve doğa koşulları ile sporcuları hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınıyor.

Doğa sporları tutkunları, Alanya Ultra Trail'de buluşuyor

Dağ Koşusu branşında Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan milli atlet Ahmet Arslan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen organizasyon, Türkiye’nin en prestijli dağ koşusu organizasyonları arasında yer alıyor.

ULTRA TRAİL NEDİR?

Dağlık ve teknik arazilerde, uzun mesafeler ve yüksek irtifa kazanımı içeren parkurlarda koşulan bu yarışlar; dayanıklılık, strateji ve doğayla uyum gerektirir. Sporcular asfalt yerine patikalar, orman yolları, dağ geçitleri ve tarihi rotalarda yarışarak hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını test eder.



Haberle İlgili Daha Fazlası