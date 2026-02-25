Anadolu Ajansı • Tavas
Denizli'de diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi: 9 kişi yaralandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde M.K. yönetimindeki diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, Medet Mahallesi Alman Boğazı mevkisinde şarampole devrildi.
9 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki 9 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan 8'i ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
