Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Kadroda yer almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve branş dağılımını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlayacak, alımlar hangi branşlarda yapılacak?

Sağlık Bakanlığı’nın personel alımına ilişkin süreç devam ediyor. 2026 yılı için açıklanan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli kadrosunun branşlara göre dağılımı kamuoyuyla paylaşılırken, başvuru tarihlerinin henüz duyurulmaması adaylar arasında merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz yıl mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin benzer şekilde nisan-mayıs aylarında başlatılması bekleniyor. Başvuru tarihleri ve süreç Bakanlık tarafından yapılacak duyuruyla netleşecek.

Başvuru tarihlerinin netleşmesi ardından başvurular ÖSYM aracılığıyla alınacak. Adayların tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi tercih kılavuzuna göre yapılacak. Başvurular T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak tamamlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU TABİPLER OLUŞTURUYOR

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Personel alımında kadroların büyük çoğunluğu tabip ve uzman tabiplere ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personelin ünvan ve sayısı şöyle:

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli 2026 yılında görev alacak.

