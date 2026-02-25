Galatasaray forması giyen Macar sağ bek Roland Sallai ile ilgili babası Tibor Sallai, oğlunun geleceğine dair açıklamalar yaptı. Sallai'ye İngiliz devi Liverpool'un ilgisinin olduğunu doğrulayan Tibor, yazın transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Galatasaray'ın 28 yaşındaki başarılı bek oyuncusu Roland Sallai hakkında babası Tibor Sallai, Blikk'e açıklamalarda bulundu.

"HANGİ POZİSYONDA OYNATILIRSA OYNATILSIN, İŞİNİ YAPIYOR"

Roland Sallai'nin çok çalışkan biri olduğunu ve profesyonelliğe uygun bir hayat sürdüğünü belirten Tibor, "Her zaman oğlumla gurur duydum; bunu tarafgirlik olmadan söylüyorum, gerçekten çok iyi bir çocuk. Hiçbir zaman gece hayatına, gösterişe ya da kibre ilgi duymadı. Hep ayakları yere basan, sağduyulu biri oldu. Uzun yıllardır güzel kız arkadaşıyla birlikte ve birlikte yaşıyorlar. Bu yüzeysel ve telaşlı dünyada birbirlerini böylesine sevmeleri, birbirlerine bu kadar bağlı olmaları neredeyse masal gibi. Betti onun için güvenli bir liman ve mükemmel bir hayat arkadaşı. Galatasaray birkaç gün önce Juventus’la Şampiyonlar Ligi maçı oynadı; ben de Betti’nin babasıyla birlikte İstanbul’a gittim ve orada üç unutulmaz gün geçirdik. Futbolun orada oluşturduğu atmosfer kelimelerle anlatılamaz! Taraftarlar takım ve oyuncular, özellikle de Roland için adeta çıldırıyor. Bir baba olarak bunu yaşamak tarifsiz bir duygu. Ama oğlum da sevilmek için elinden geleni yapıyor. Hangi pozisyonda oynatılırsa oynatılsın, iyi performans gösteriyor. Bu seviyede seçme şansı yok; profesyonel bir futbolcu olarak teknik direktör ne derse onu yapmak zorunda. Roli özel forvet özelliklerine sahip olsa da sağ bek olarak da sahada maksimumunu vermek zorunda. Juventus’a karşı oynanan maçta da bunu bizzat gördüm. Ayrıca ailelere ayrılan tribün bölümü tam kulübenin üzerindeydi; Galatasaray’ı ve oğlumu neredeyse saha kenarından izleme şansı buldum." diye konuştu.

Roland Sallai

"FUTBOL KÜLTÜNÜ TARİF ETMEK GERÇEKTEN ZOR"

Türkiye'deki futbol tutkusuna dair konuan Tibor Sallai, "Kulüp kuralları gereği güvenlikleri için her yere şoförle gidiyorlar, gösterişli evlerde yaşıyorlar. Neredeyse her şeyi yapabilecek bir konumdalar; hatta isterlerse küsebilirler bile. Futbol kültünü tarif etmek gerçekten zor. İstanbul’a rakip olarak gelen bir takım, dünyada pek az yerde karşılaşabileceği bir atmosfer ve baskıyla yüz yüze kalıyor." dedi.

Roland Sallai

"LİVERPOOL'A TRANSFER İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Roland Sallai'nin yazın Liverpool'a transfer ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen Tibor, "Roli burada kendini iyi hissediyor, kulübü seviyor ve her ne pahasına olursa olsun ayrılmak istemiyor. Ancak kariyerinde hâlâ bir “büyük sıçrama”, gerçekten büyük bir kulüp adımı olduğunu düşünüyorum. Buradan ancak dünyanın gerçek elitleri arasında yer alan bir takıma transfer olabilir. Liverpool böyle bir hedef olabilir; itiraf edeyim, bu transferin kış döneminde gerçekleşmesine de şaşırmazdım. Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Hiçbir şeyi erken söylemek istemem ama yazın, Galatasaray için de avantajlı bir teklif gelmesi halinde, oğlumun ülke ve seviye değiştirme şansı gerçekten yüksek. Liverpool’un Anfield Road çimlerine ilk 11’de üç Macar oyuncuyla çıkması sıradan bir an olmazdı." şeklinde konuştu.

