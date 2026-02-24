ABD'li otomotiv şirketi Ford, süspansiyon arızası nedeniyle 400 binden fazla aracını geri çağırdı. Söz konusu arızanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine ve hayati risk taşıdığı belirtildi. İşte geri çağrılan model...

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Ford Explorer modeli araçların arka süspansiyondaki bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu parçanın kırılmasının, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve ciddi kazalara yol açabileceği ifade edildi.

ABD GENELİNDE 400 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRDI

Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

Ölüm riski var! Ford, 400 binden fazla aracını geri çağırıyor: İşte arızalı model

ONARIM VE PARÇA DEĞİŞİMİ ÜCRETSİZ

Öte yandan, Ford'un güvenlik alarmı sadece Explorer modelleriyle sınırlı kalmadı. Şirket, ayrıca 40 bin 655 aracını da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağıracak.

Tüm onarım ve parça değişim işlemlerinin yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası