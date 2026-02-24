Besin zehirlenmeleri, özellikle hayvansal kaynaklı gıdalarda bakteri üretiminin hızlanmasıyla insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu gıdaların başında gelen peynir, yüksek protein ve nem içeriği nedeniyle mikroorganizmalar için ideal bir üreme alanı sunuyor. Uzmanlara göre, peynirin açıkta bırakılması veya uygun olmayan sıcaklıklarda muhafaza edilmesi Listeria ve Salmonella gibi tehlikeli bakterilerin hızla çoğalmasına yol açıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK’IN ÖZEL HABERİ - Ramazanda sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi peynir için doğru saklama ve doğru sunum hem besin değerini korumanın hem de güvenli tüketimin anahtarı olurken; Muratbey’in Sürdürülebilir Gıda Platformu (SGP) bünyesinde destek verdiği “Sofranın Doğruları projesi”, tüketicilere bu sürecin tüm adımlarında rehberlik etmeyi amaçlıyor. Sofranın Doğruları’na tüketiciyi bilgilendirme ve bilinçlendirme projesi olarak başladıklarını ifade eden Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, "Şeffaflık ve izlenebilirlik odağında bir tüketici iletişim projesi olarak kurgulanan çalışma kapsamında; doğru satın alma ve taşıma, doğru saklama, doğru sofra ve sunum, israfı önleme ve güvenilir bilgiye erişim başlıklarında hazırlanan kılavuzlarla, tüketicilerin günlük hayatta en çok karşılaştığı sorulara rehberlik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

İşte hazırlanan kılavuzdan gıda güvenliği açısından peynirin doğru saklanması ve sunumuyla ilgili önemli bilgiler:

SOFRAYA GELMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

•Peynirler mutlaka +2°C – +4°C arasında buzdolabında saklanmalıdır.

•Ambalajı açılmamış ürünler raf ömrü boyunca bu sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.

•Alışveriş sonrası süt ve süt ürünleri soğuk zincir korunarak yani hep soğuk tutularak, hemen buzdolabına yerleştirilmelidir.

•Peynirler tüketimden hemen önce buzdolabından çıkarılmalıdır.

•Ambalaj açıldıktan sonra peynir mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir.

•Buzdolabının hijyeni çok önemlidir.

AMBALAJI AÇILAN PEYNİRİ STREÇLEMEYİN!

•Sert peynirler yağlı kâğıda sarılarak, hava almayacak kapta saklanmalıdır.

•Streç film yerine pişirme/yağlı kâğıt tercih edilmelidir.

•Sofraya çıkan peynirler, buzdolabındaki orijinal ambalajındaki ürünlerle karıştırılmamalıdır.

•Salamura peynirlerin sofradan dönenleri, ayrı kapta ve yeni hazırlanmış tuzlu salamura suyunda saklanmalıdır.

•Peynirleri önceden dilimlemek bozulmayı hızlandırır.

•Peynirler cam, metal veya seramik kapta ya da kendi ambalajında saklanmalıdır.

•Paketi açılan ürünler hızlıca tüketilmelidir.

ETLE AYNI YERDE SAKLAMAYIN

•Peynirleri çiğ et ve deniz ürünlerinden ayrı saklayın.

•Ayrı bıçak, kesme tahtası ve ekipman kullanın.

•Çiğ ürünlerle kullanılan ekipmanlar peynire değdirilmemelidir.

KÜF, ŞİŞME VE RENK DEĞİŞİMİNE DİKKAT

•Son tüketim tarihi geçmemiş olsa bile; küflenmiş, şişmiş, rengi veya kokusu değişmiş ürünler tüketilmemelidir.

•Ambalajından çıkarıldıysa hava geçirmeyecek şekilde, kapalı kapta muhafaza edin.

SOFRAYA GETİRMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT!

•Ellerinizi mutlaka yıkayın.

•Peynir uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemelidir.

•Temiz ve kuru bıçak kullanın.

•Peynirler, ambalaj üzerindeki son tüketim tarihine kadar güvenle tüketilebilir.

•Salamuralı peynirlerin fazla tuzunu almak isterseniz sudan geçirilebilirsiniz; uzun süre suda bekletilmemelidir.

YEMEKTEN ARTAN PEYNİRLERİ NE YAPMALI?

•Sofradan dönen peynirler, orijinal ambalajdaki ürünlerle karıştırılmamalıdır.

•Ayrı kapta buzdolabında saklanmalıdır.

•Salamuralı peynirler tekrar salamura suyuna alınarak muhafaza edilebilir.

