Trabzonspor, Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncu Folcarelli hakkında kötü haber geldi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, takımın en istikrarlı isimlerinden Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Tim Jabol Folcarelli

FOLCARELLI'NİN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

Folcarelli'nin, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor'un sahasında Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Fransız futbolcunun, 3 Mart'ta İstanbul'da RAMS Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde de görev almasının düşük ihtimal olduğu öğrenildi.

