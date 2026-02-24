Trabzonspor pes etmeyen takım kimliğini ortaya koyuyor. Tekke’nin ekibi ligde geriye düştüğü maçlarda en fazla puan (15) toplayan takım oldu…

Süper Lig’de deplasmanda Gaziantep’i geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, pes etmeyen karakteriyle dikkati çekiyor. Trabzonspor, bu sezon geriye düştüğü maçlarda son düdük çalana kadar sergilediği mücadeleyle toplamda 15 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Trabzonspor’un geri dönüş hikâyesi ligin ilk yarısındaki Gaziantep maçıyla başladı. Bordo mavililer o maçta da geriye düşmüş ancak Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ile 1 puanı kurtarmıştı.

DEPLASMAN BAŞARISI

Başakşehir (4-3), Konyaspor (3-1) ve Kocaelispor (2-1) maçlarında geriye düştükten sonra 3 puana uzanan bordo mavililer, Beşiktaş (3-3) ve Antalyaspor (1-1) mwaçlarından da 1’er puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor ayrıca Fatih Tekke döneminde deplasman başarısıyla dikkati çekiyor. İç sahada 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 22 puan elde eden bordo mavililer rakip sahalarda çıktığı 12 maçta ise 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 26 puan kazandı.

ONUACHU DURMUYOR

Paul Onuachu bu sezon ligde gol krallığı yarışında zirvede. 17 golü bulunan 2 metrelik dev forvet oyuncusu Trabzonspor formasıyla üst üste 6 maçta da gol atmayı başardı.

