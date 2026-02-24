Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Brüksel’de Ukrayna ve Orta Doğu gündemiyle toplandı. AB Komisyonu, Macaristan’ın Ukrayna’ya yönelik 90 milyar avroluk kredi paketini bloke edebileceği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, liderlerin verdikleri taahhütlere uyması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Ukrayna’daki son durum ve Orta Doğu gündemiyle Brüksel’de toplandı.

Toplantı öncesi açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho, Macaristan’ın Ukrayna’ya yönelik AB kredisini bloke edebileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. AB Konseyi’nde Aralık 2025’te Ukrayna’ya 90 milyar avroluk kredi konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlatan Pinho “Üç üye devletin programa mali olarak katılmaması şartıyla anlaşmaya varmıştı. Bu şart artık yerine getirilmiştir. Dolayısıyla bütün liderlerin taahhütlerine uymasını bekliyoruz” vurgusunu yaptı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da anlaşmayı kabul eden liderler arasında olduğuna dikkati çeken Pinho, güvenirliliğin sağlanması için taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba Boru Hattı’na 27 Ocak’ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükûmetleri, Ukrayna’yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı. Bunun ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna’ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı. Macaristan Başbakanı Orban, AB’nin Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceklerini bildirmişti.

