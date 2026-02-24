Çatı üstü güneş santralleri (GES), temiz enerjinin yanı sıra faturaların düşmesine de katkı sağlıyor.

Bir hanenin maliyeti 150 bin ile 200 bin lira arasında değişirken sistem üç yıl içerisinde kendisini amorti ediyor. Sunera Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Raşit Akyol Türkiye’de uygulanan mahsuplaşma sistemi kapsamında şebekeye verilen enerjinin fatura döneminde tüketimden düşüldüğünü hatırlatarak, sistem doğru projelendirildiğinde yıllık bazda elektrik faturasının sıfıra yakın seviyelere indirilebildiğini ve fazla üretim olması hâlinde satış imkânı bulunduğunu kaydetti.

Akyol, “Ortalama büyüklükte bir konut için 5 kilovatlık güneş enerjisi sistemi yeterli. Bununla Türkiye şartlarında bölgesel farklılıklara bağlı olarak yılda yaklaşık 8 bin kilovatsaat elektrik üretilebilir. Bu da ortalama bir hanenin yıllık tüketimini karşılayabiliyor. Bu büyüklükte bir sistem için yaklaşık 10 panel gerekiyor. 5 kilovatlık bir şebeke bağlantılı sistemin maliyeti 150 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor. Depolamalı sistemlerde yatırım maliyeti yüzde 30-40 artıyor. Şebeke bağlantılı sistemlerde yatırım yaklaşık 3 yıl içinde kendini karşılıyor. Depolamalı sistemlerde ise bu süre 5-6 yılı buluyor” dedi.

Ticari ve tarımsal işletmeler için ise çeşitli hibe ve destek programlarının bulunduğunu aktaran Akyol, tarım sektöründe özellikle sulama pompaları, seralar ve soğuk hava depolarında güneş enerjisi yatırımlarının yaygınlaştığını söyledi. Akyol, tarımda 5 kilovatlık bir sistem için yatırım maliyetinin 5 bin ile 7 bin dolar arasında değişebildiğini belirterek, bazı tarım yatırımlarında yüzde 50 ila 70 arasında hibe imkânının bulunduğunu sözlerine ekledi.

