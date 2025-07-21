Slovakya'dan Türkiye’ye hava savunması çağrısı! "Tecrübenize ihtiyacımız var!"

Slovakya’dan Türkiye’nin savunma sanayisine dikkat çeken bir mesaj geldi! Slovakya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko, Türkiye’nin özellikle hava savunması konusundaki tecrübesinin eşsiz olduğunu vurgulayarak, bu alanda iş birliğine açık olduklarını duyurdu. “Türkiye’nin uzmanlığından teknik danışmanlık ve eğitim noktasında faydalanmak istiyoruz” diyen Zmeko, iki ülke arasında savunma sanayi ilişkilerinin derinleşebileceğinin sinyalini verdi.

Slovakya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko, Türkiye’nin hava savunma alanındaki tecrübesinin Slovakya için kıymetli olduğunu belirterek, bu alanda işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Orgeneral Zmeko, Defence Turkey dergisine verdiği özel röportajda iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini değerlendirdi.

Zmeko, Türkiye'nin uluslararası görevlerdeki tecrübesi, teknolojik birikimi ve bölgesel savunma alanındaki konumunun Slovakya için önemli bir örnek teşkil ettiğine işaret etti.

"Türkiye’nin özellikle hava savunması alanında sahip olduğu uzmanlıktan eğitim ve teknik danışmanlık konularında yararlanmak istiyoruz" diyen Zmeko, Slovakya’nın bu alandaki yeteneklerini geliştirmek için Türkiye ile diyalog halinde olduklarını kaydetti.

"MODERNİZASYON PROGRAMLARI HIZ KAZANDI"

Orgeneral Zmeko, Slovakya Silahlı Kuvvetleri’nin NATO üyeliği çerçevesinde modernizasyon çalışmalarına hız verdiğini belirtti. Bu kapsamda özellikle kara ve hava unsurlarında yenileme programlarının sürdüğünü, çeşitli ülkelerle yürütülen savunma işbirliği projeleri arasında Türkiye'nin de yer almasının hedeflendiğini söyledi.

Slovakya’nın savunma bütçesinde artışa gidildiğini kaydeden Zmeko, "Yeni sistemler, platformlar ve eğitim programlarıyla ordumuzu geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

"BENZER BİR STRATEJİ İSTİYORUZ"

Zmeko, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeyi dikkatle takip ettiklerini de dile getirdi. Türk savunma ürünlerinin kalitesine ve ihracat başarısına değinen Zmeko, Slovakya’nın da benzer bir strateji geliştirmek istediğini ve bu noktada tecrübe paylaşımına açık olduklarını belirtti.