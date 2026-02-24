Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 1994’te yapılan ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 32 yıl geçtiğini belirterek, “5G teknolojisinin kullanılmasına sayılı günler kaldı. Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek. Gönderimler artık daha hızlı olacak. Uzaktan erişimler çok daha kolay hâle gelecek” dedi.

Türkiye’de 23 Şubat 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 32 yıl geçti. Türkiye mobil yolculukta 5G ile yeni bir dönüşüme hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin, 1991 yılında araç telefonları üzerinden kullanılan 1G teknolojisiyle mobil iletişim alanında ilk adımı attığına dikkati çekerek, “Türkiye’de internet kullanımı 1993 yılında başlarken cep telefonları üzerinden sesli görüşme, veri iletimi ve kısa mesaj (SMS) gönderimini mümkün kılan 2G teknolojisi ise 1994’te hizmete sunuldu” diye konuştu. Uraloğlu, ülkede 3G hizmetlerinin 2009’da devreye alındığını aktararak, sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla Türkiye’nin 3G’ye geçiş yaptığını dile getirdi.

4,5G hizmetinin 1 Nisan 2016’da aktif edildiğini ve mobil internet hızlarında büyük artış sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti: Türkiye, mobil cihazlarda internet hızını 4,5G teknolojisi sayesinde 10 kat artıran yeni imkânlara kavuştu. Türkiye’nin, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak olan 5G teknolojisini kullanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye, mobil iletişim teknolojisinde 1 Nisan’da büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. 1G’den 5G’ye uzanan süreç, iletişim teknolojilerinin nasıl evrildiğini net şekilde gösterdi. Cep telefonları, hayatımızda sadece iletişim değil, iş, eğitim, ekonomi ve sosyal yaşamı dönüştüren bir altyapı hâline geldi.

UZAKTAN AMELİYAT YAPILABİLECEK

5G’ye geçildikten sonra iletişim hızında büyük artış yaşanacağını vurgulayan Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek. Gönderimler artık daha hızlı olacak. Uzaktan erişimler çok daha kolay hâle gelecek. 5G teknolojisine ülkemizde yerli ve millî ürünlerle geçebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçen yıl ihalesi yapılan ve 1 Nisan 2026’da hayata geçireceğimiz 5G teknolojisiyle, dijital çağın gerektirdiği yüksek hızı milletçe tecrübe edeceğiz, vatandaşlarımızın ve sanayinin hizmetine sunacağız”dedi.



