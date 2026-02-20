Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi’nde 3 ayrı tüpten oluşacak yaklaşık 20 kilometrelik tünellerin kazısına başlandığını açıkladı. 1,55 milyar avroluk yatırımla hayata geçirilen projeyle güzergâhlarda toplam 157 kilometre kısalma hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi’nde kritik aşamaya geçildi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında tünel kazı ve inşa çalışmalarının başladığını duyurdu.

20 KİLOMETRELİK 3 AYRI TÜNEL

Hatay programı kapsamında şantiyede incelemelerde bulunan Uraloğlu, Amanos Dağları’nın oluşturduğu coğrafi engeli aşmak için yaklaşık 20 kilometrelik 3 ayrı tünel inşa edileceğini belirtti. Proje kapsamında 19,5 kilometrelik demiryolu tüneli ile 19,2 kilometre uzunluğunda çift tüp otoyol tünelleri yapılacak. Toplamda 3 tüpten oluşacak sistemle demiryolu hattı 55 kilometreye, otoyol ise 25 kilometreye ulaşacak.

1,55 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN

Proje için 1,55 milyar avro tutarında yurt dışı kredi finansmanı sağlandığını açıklayan Uraloğlu, yer tesliminin ardından şantiye kurulumunun tamamlandığını ve kazı sürecine resmen başlandığını söyledi.

Projenin ilk etabı Hassa Kavşağı’nda sona erecek. Yeni kara yolu bağlantısı, Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Amanos Dağları’nın altından geçip Kırıkhan-Nurdağı hattına bağlanacak.

157 KİLOMETRE KISALMA

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birçok güzergâhta ciddi mesafe avantajı sağlanacağını belirtti. Kilis-Osmaniye-İskenderun hattı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol hattı 15,27 kilometre, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol hattı 20,60 kilometre kısalacak. Toplamda demir ve kara yollarında 157 kilometrelik tasarruf sağlanacak.

Bu sayede hem zaman hem yakıt tasarrufu elde edileceğini belirten Uraloğlu, lojistik maliyetlerin de önemli ölçüde düşeceğini ifade etti.

İSKENDERUN LİMANI İÇİN STRATEJİK HAMLE

Projenin, İskenderun Limanı’nı Güneydoğu Anadolu ve komşu ülkelere daha güçlü bağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, bölgenin Suriye ve Irak ticaretinde stratejik merkez haline geleceğini söyledi. Amanos Dağları’nın artık bir engel değil, lojistik köprü olacağını dile getirdi.

