İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen 21 şüpheliden 17’si tutuklandı. Şüphelilerin 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Dijital materyallerde yapılan incelemeler, şüphelilerin hem iletişim ağı kurduklarını hem de yasa dışı bahse aracılık ettiklerini ortaya koydu.

10 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki hesap işlem hacmi 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 lira olarak belirlendi. Raporda ayrıca şahısların 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarının kripto ve banka hesaplarında bulunduğu tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Uşak ve Erzurum’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı, toplam 21 şüpheliden 17’si “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahse aracılık etme” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, firari konumda olan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

