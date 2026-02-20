Nottingham Forest maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak defans, taraftarlara “Bana birkaç hafta verin, her şeyi tekrar devralacağım” mesajı gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaştı. Mücadelede sarı-lacivertli ekibin kaptanı Milan Skriniar, maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

DURUMU BELLİ OLDU

Bugün hastanede yapılan kontrollerde Slovak oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Tecrübeli stoperin 4-5 hafta arasında sahalarda uzak kalması bekleniyor.

Skriniar'ın formadan 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar ise şöyle:

> Kasımpaşa - Süper Lig

> Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi

> Antalyaspor (D) - Süper Lig

> Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası

> Samsunspor - Süper Lig

> Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig

> Gaziantep FK - Süper Lig

TARAFTARA MESAJI VAR

Oyuncu, sağlık durumunun belli olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Slovak isim yaptığı paylaşımda taraftarlara seslendi ve şu ifadeleri kullandı: “Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım.”

