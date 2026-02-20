Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupası'nda finalde!
Beşiktaş GAİN, Ziraat Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.
- Beşiktaş GAİN, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes'i 91-82 mağlup etti.
- Bu sonuçla Beşiktaş, kupada finale yükselen ilk takım oldu.
- Siyah-beyazlılar, üst üste ikinci kez Türkiye Kupası finalinde mücadele etme hakkı kazandı.
- Finaldeki rakibi Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasındaki diğer yarı finalin galibi olacak.
- Beşiktaş'ta Sertaç Şanlı 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
İLK YARI 53-59 BİTTİ
Maça Morgan’ın üç sayılık basketleriyle hızlı başlayan Beşiktaş, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. İlk çeyreği 23-20 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci periyotta savunma sertliğini artırarak Sertaç Şanlı’nın pota altından üst üste sayılarıyla 16. dakikada 39-31 öne geçti. İlk yarı sonunda skor 53-39 Beşiktaş lehineydi.
Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes, üç sayılık basketlerle farkı 5 sayıya kadar indirdi ve öne geçmeyi başardı. Çeyrek sonunda Sertaç Şanlı’nın son saniye üçlüğüyle Beşiktaş, 71-69 üstünlüğü yakaladı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALDE
Final çeyreğinde başa baş mücadele devam etti. 36. dakikada skor 78-78 eşitlenirken, son bölümde Mathews ve Sertaç Şanlı’nın kritik üç sayılık basketleri Beşiktaş’a 91-82’lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Beşiktaş, geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez Türkiye Kupası finaline yükselme başarısı gösterdi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Edis
Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 12, Yiğit Arslan 8, Morgan 10, Kamagate 10, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 9, Thomas 4, Vitto Brown 7
Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Loyd 13, Dozier 24, Ercan Osmani 14, Poirier 7, Şehmus Hazer 3, Lee 4, Swider 10, Erkan Yılmaz 3, Jones 2
1. Periyot: 23-20
Devre: 53-39
3. Periyot: 71-69