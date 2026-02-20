Beşiktaş GAİN, Ziraat Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes’i 91-82 mağlup ederek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.

Beşiktaş GAİN, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde Anadolu Efes’i 91-82 yenerek finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak diğer yarı finalin galibiyle kupada şampiyonluk mücadelesi verecek.

Beşiktaş GAİN, Türkiye Kupasında finalde!

İLK YARI 53-59 BİTTİ

Maça Morgan’ın üç sayılık basketleriyle hızlı başlayan Beşiktaş, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. İlk çeyreği 23-20 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci periyotta savunma sertliğini artırarak Sertaç Şanlı’nın pota altından üst üste sayılarıyla 16. dakikada 39-31 öne geçti. İlk yarı sonunda skor 53-39 Beşiktaş lehineydi.

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes, üç sayılık basketlerle farkı 5 sayıya kadar indirdi ve öne geçmeyi başardı. Çeyrek sonunda Sertaç Şanlı’nın son saniye üçlüğüyle Beşiktaş, 71-69 üstünlüğü yakaladı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALDE

Final çeyreğinde başa baş mücadele devam etti. 36. dakikada skor 78-78 eşitlenirken, son bölümde Mathews ve Sertaç Şanlı’nın kritik üç sayılık basketleri Beşiktaş’a 91-82’lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez Türkiye Kupası finaline yükselme başarısı gösterdi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 12, Yiğit Arslan 8, Morgan 10, Kamagate 10, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 9, Thomas 4, Vitto Brown 7

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Loyd 13, Dozier 24, Ercan Osmani 14, Poirier 7, Şehmus Hazer 3, Lee 4, Swider 10, Erkan Yılmaz 3, Jones 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 53-39

3. Periyot: 71-69

