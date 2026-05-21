Kim Milyoner Olmak İster’in 21 Mayıs 2026 tarihli bölümünde sorulan “Hangisi hangi kokuyu diğerlerine kıyasla daha iyi alır?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. 300 bin TL'lik ilginç biyoloji sorusu kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte, sorunun cevabı...

HANGİSİ HANGİ KOKUYU DİĞERLERİNE KIYASLA DAHA İYİ ALIR?

Sorunun şıkları ise şöyle:

A) İnsan, yağmur sonrası toprak kokusunu

B) Köpek balığı, kan kokusunu

C) Penguen, balık kokusunu

D) Yunus, köpek balığı kokusunu

Doğru cevap: A) İnsan yağmur sonrası toprak kokusu

