Kim, söz konusu silah sisteminin yapay zeka destekli güdüm teknolojileriyle donatıldığını vurgulayarak, "Kullanıldığı takdirde düşman ülkenin askeri altyapısı ve komuta sistemi kısa sürede çökecektir. Hiçbir güç, bu silah karşısında koruma sağlayamayacaktır" dedi.

Başkent Pyongyang'da düzenlenen törende konuşma yapan Kim, 600 mm'lik çoklu roketatar sistemini "mükemmel bir silah" şeklinde tanımlayarak, "Bu, taktik balistik füzelerin hassasiyetini ve gücünü, çok namlulu roketatarların seri atış kabiliyetiyle mükemmel bir şekilde birleştiren, dünyanın en güçlü yoğun saldırı silahlarından biridir" dedi.

"BAŞKA ÜLKEDE YOK"

Söz konusu silah sisteminin yıkıcı bir ateş gücüne sahip olduğunu ve eşzamanlı ani saldırılarla hedefleri tamamen yok edebileceğini vurgulayan Kim, "Biraz sağduyusu olan herkes, bu tür bir sistemin başka hiçbir ülkede bulunmadığını kabul edecektir" dedi.