Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zekat, fitre ve oruç fidyesinin kimlere verileceği konusu yeniden gündeme geldi. Bu ibadetlerin geçerli olabilmesi için hem verilecek kişiler hem de verilme şekli belirli şartlara bağlı bulunuyor. Peki, Zekat, fitre ve fidye kime verilir?

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Temel ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı mala sahip olmayan Müslümanlar zekat alabiliyor. Fakirler, miskinler, borçlular, yolda kalmış kimseler ve ilim tahsil edenler zekat verilebilecek gruplar arasında sayılıyor. Din ilmiyle meşgul olan ve çalışmaya vakit bulamayan kimselerin, zengin olsalar dahi çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için zekat alabilir.

Akrabalara zekat verilmesi konusunda da özel hükümler bulunuyor. Anne, baba, dede, nine, çocuk ve torunlara zekat verilemiyor. Bunun dışında fakir olmak şartıyla kardeş, hala, amca, dayı, teyze, gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder ve üvey çocuklara zekat verilebilir. Eğer salih iseler, yakın akrabaya vermek, daha çok sevab olur. Sâlih akraba yoksa, başka sâlihleri tercih etmelidir.

FİTRE VE FİDYE NEDİR, KİME VERİLİR?

Fitre, Ramazan ayının sonunda verilen ve fıtır sadakası olarak bilinen mali bir ibadet olarak tanımlanır. Fidye ise oruç tutamayacak durumda olan kimselerin, tutamadıkları her gün için verdikleri bedel olarak ifade ediliyor. Fitre ve fidyenin de zekat gibi dinen fakir olan Müslümanlara verilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte fitre ve fidyenin de zengine verilmez. Fakir olduğu bilinen kimselere ulaştırılması, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve mümkünse salih kimselerin tercih edilmesi tavsiye edilir.

Fitre ve fidye verirken de zekatta olduğu gibi malın fakirin eline ulaşması gerekiyor. Bu yardımların, bakmakla yükümlü olunan kişilere verilmesi geçerli kabul edilmiyor. Fakir akrabaların tercih edilmesinin daha fazla sevap olduğu ancak verilen yardımın haramda kullanılacağı bilinen kişilere verilmesinin uygun görülmediği bildiriliyor.

ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ?

Anne, baba, dede, nine, çocuk, torun ve eşe zekat verilemiyor. Ayrıca nisap miktarı mala sahip olan zenginlere ve Müslüman olmayan kimselere zekat verilmez. Bakmakla yükümlü olunan kişilere verilen yardımlar da zekat yerine geçmez.

