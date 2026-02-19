Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında “Astım spreyi, göz damlası ve iğne yaptırmak orucu bozar mı?” sorusu geliyor. Astım spreyi kullanımı, göz damlası, iğne ve serum gibi uygulamalar kronik hastalığı olan kişiler tarafından sıkça araştırılıyor.

Fıkıh kaynaklarında yer alan bilgilerde orucu bozan durumlar yalnızca yeme-içme ile sınırlı değildir. Vücuda giren ilaçlar, tabii açıklıklardan içeri ulaşan sıvılar ve bazı tıbbi müdahaleler de oruç açısından hüküm doğurabilir. Peki, astım spreyi, göz damlası ve iğne yaptırmak orucu bozar mı?

ASTIM SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında astım hastalarının kullandığı spreylerin orucu bozup bozmadığı sıklıkla merak edilir. Astım spreyinin içinde ilaç bulunduğu için orucu bozar.

Astım spreyi kullanan kişinin orucunun bozulacağı ve kefaret değil kaza gerektireceği bilinmelidir.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Göz fıkıhta “tabii delik” kabul edilmediği için göze damlası orucu bozmaz. Kişi boğazında damlanın tadını hissetse bile, göz damlasının orucu bozmadığı görüşü öne çıkar.

Burun ve kulak damlalarının orucu bozduğu, göz damlasının ise bozmadığı kaynaklarda belirtilmiştir.

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

İğne yaptırmak ve serum taktırmak Ramazan’da sıkça gündeme geliyor. Vücuda ilaç şırınga edilmesi orucu bozan durumlar arasında sayılır. Ağızdan yeme-içme şeklinde olmadığı için kefaret gerektirmediği, sadece kaza gerektiği belirtilir. Yani iğne yaptıran kişinin orucu bozulmuş kabul edilir ve sonrasında kaza orucu tutması gerekir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî’de bozmaz.]

24- Dil altına konan ilacı emmek,

25- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

26- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

27- Lavman yaptırmak, [Mâlikî’de bozmaz.]

28- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

29- Burundan genze giden kanı yutmak,

30- Bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak,

31- Açlığa veya susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek. [Kefaret gerekip gerekmeyeceğini bilmeyen, ihtiyaten küçük bir kağıt parçasını veya çiğ pirinç tanesini susuz yutarak orucunu bozmalı. Sonra yiyip içebilir.]

32- Basur memesinin, taharetlendikten sonra, ıslak olarak içeriye girmesi,

33- Mastürbasyon yapmak,

34- Yaş parmağı, ön veya arka tarafa sokmak, [Hanbeli’de bozmaz.]

35- Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir.

36- Kasten orucunu bozan, sonradan oruç tutmamayı mubah kılacak bir hâl başına gelse, mesela kadının hayzı başlasa yahut oruç tutamayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat orucunu bozup sefere çıksa, kefaret gerekir; çünkü sefere çıkmak semavi bir özür değildir.

37- Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.

