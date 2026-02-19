12 yıl önce 29 yaşındayken kaybolan ve Müge Anlı’da aranan 2 çocuk annesi Sevcan Onar ortaya çıktı. O dönem eşinden ölüm tehditleri aldığı için kaçtığını belirten Onar, canlı yayına telefonla bağlanarak ailesine büyük sevinç yaşattı.

İstanbul Ümraniye’de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sevcan Onar, 18 Mart 2014 tarihinden bu yana kayıptı. O dönemde 29 yaşında olan Onar’ın ailesi, kızlarının eşi Murat Onar’dan şiddet gördüğünü, boşanmak istediğini ve bu kararından yaklaşık 1 yıl sonra evden kaybolduğunu açıkladı.

Müge Anlı’da mutlu son! 12 yıl önce kaybolan Sevcan Onar ortaya çıktı

Ailenin verdiği bilgiye göre, Onar kaybolduktan sonra ablasına mesaj göndererek bir kadın sığınma evinde olduğunu bildirdi. Aile, uzun yıllar boyunca kızlarının akıbetinden endişe ederek resmi makamlara başvurdu ve arama çalışmalarını sürdürdü.

12 yıldır kayıp olan Sevcan Onar’ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert’in programına başvurdu. O dönemde eşinden ölüm tehditleri alan ve ailesinden destek göremediği için kaçan Onar, yıllar sonra bulundu.

“ÇOCUKLARIMDAN HABER ALIYORDUM”

Canlı yayına bağlanan ve şimdi 41 yaşında olan Onar, çocuklarından bir şekilde haber aldığını söyledi:

“Ben de onları aradım. Sessiz telefon açıp seslerini duydum. Çocuklarımdan haber alıyordum. 12 yıldır evlenmedim, çocuğum da olmadı. Benim kimseyle bir bağım yok. Kimseye kızgınlığım kalmadı artık.”

“BABAM BENİ GERİ ÇEVİRDİ”

Sevcan Onar, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili olarak “Babamın evine gittiğim zaman babam beni geri göndermeseydi her şey çok farklı olurdu. Babamla adliyeye kadar gittik, babam beni geri çevirdi” ifadelerini kullandı.

Onar, artık geçmişe takılı kalmak istemediğini belirterek, “Bu konuları daha fazla konuşmak istemiyorum. Ben iyiyim, ablamı arayacağım” dedi.

Bu gelişmeyle ilgili olarak hem ailesi hem de Müge Anlı ve izleyenler büyük sevinç yaşadı.

