Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hafif ve sütlü tatlı tarifleri yeniden gündeme geldi. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan güllaç, farklı iç harç ve sos alternatifleriyle iftar sofralarında en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. Peki, Güllaç nasıl yapılır?

İftar sonrası şerbetli tatlılar yerine daha hafif bir seçenek arayanların ilk tercihlerinden biri olan güllaç, pratik hazırlanışı ve ferahlatıcı aromasıyla öne çıkıyor.

ADIM ADIM EN KOLAY GÜLAÇ NASIL YAPILIR?

Klasik güllaç tarifinde ilk olarak süt ve şeker hazırlanır. Süt ocakta kaynatılmadan ısıtılır ve ılık hale geldiğinde içerisine toz şeker eklenerek tamamen erimesi sağlanır. İsteğe bağlı olarak gül suyu ilave edilerek tatlıya geleneksel aroması kazandırılır. Sütün sıcak olmaması, güllaç yapraklarının kıvamını koruması açısından önem taşır.

İftar sofralarının vazgeçilmezi! Adım adım en kolay güllaç nasıl yapılır?

Güllaç yaprakları parlak yüzeyi üste gelecek şekilde tepsiye yerleştirilir ve her katın üzerine bir kepçe sütlü karışımdan gezdirilir. Yaprakların yarısı bu şekilde hazırlandıktan sonra araya ceviz içi serpilir ve kalan yapraklar da aynı yöntemle üst üste dizilir. Tatlının üst kısmına kalan süt dökülerek yaprakların tamamen yumuşaması sağlanır.

Hazırlanan güllaç buzdolabında dinlendirilir. Servis öncesinde üzeri isteğe göre nar taneleri, Antep fıstığı veya ceviz ile süslenir. Soğuk olarak sunulan güllaç, hafif yapısı sayesinde iftar sonrası en çok tercih edilen sütlü tatlılardan biri olmaya devam eder.

GÜLLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

8 adet güllaç yaprağı

1,5 litre süt (yaklaşık 8 su bardağı)

1,5 su bardağı toz şeker

2-3 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Üzeri için:

Nar taneleri

Toz Antep fıstığı veya çekilmiş ceviz

